Школьник устроил «фаер-шоу» во время урока в Харькове

Харьков, 4 декабря. Ученик школы в Харьковской области начал поджигать антисептик во время урока. Соответствующее видео разлетелось по соцсетям.

Подросток набирал спиртосодержащий антисептик в рот. Затем он разбрызгивал его и поджигал зажигалкой. На инцидент уже обратили внимание работники ювенальной превенции.

«Работниками ювенальной превенции Новобаварского района города Харькова собран материал об административном правонарушении в отношении родителей подростка, устроившего «фаер-шоу» во время урока в одной из школ района», — говорится в сообщении.

Руководство школы побеседовало с подростком и его родителями. С ними провели профилактический разговор на тему правил безопасности и поведения в школе.

До этого сообщалось, что дистанционное образование в Турции едва не привело школьников к психологическим травмам. Всему виной сексуальные извращенцы, которые каким-то образом проникают на онлайн-уроки.