Авиабилеты на новогодние каникулы в РФ заметно подешевели

Москва, 4 декабря. Авиаперелеты внутри РФ будут для россиян в предстоящие новогодние каникулы доступнее, чем в прошлом году.

Сейчас средняя стоимость новогодних авиабилетов туда и обратно составляет 12 261 рубль. Разница с прошлогодними ценами — 20 процентов. На это указал ТАСС, сославшись на исследование компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Больше всего россиян в новогодние каникулы захотели полететь в Сочи. Другим популярным направлением является Симферополь.

Выгоднее всего жители РФ смогут добраться на самолете из Москвы до Уфы, Екатеринбурга и Челябинска. Стоимость этих авиабилетов снизилась более чем на 40 процентов.

О начале полетов в Сочи из российских регионов объявил перевозчик Utair. Рейсы будут совершаться из Волгограда, Тюмени, Сургута и Уфы.

Недавно сообщалось, что стоимость авиабилетов в РФ продолжит снижаться из-за развития сегмента лоукостеров. В первую очередь это относится к авиационным перевозкам, передает РИАМО.