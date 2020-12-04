Злоупотребление алкоголем вызывает ломкость ногтей и выпадение волос

Москва, 4 декабря. Частое употребление спиртных напитков может навредить внешности человека. Проблема заключается в обезвоживании организма из-за алкоголя.

Алкоголь лишает влаги не только кожу, но и ногтевую пластину. Она становится тонкой и ломкой. Появление покраснений на коже тоже может быть вызвано спиртными напитками, поскольку они расширяют сосуды.

Употребление алкоголя является второй самой серьезной причиной преждевременного старения кожи. Первой принято считать солнечные лучи. Пагубная привычка плохо сказывается на иммунитете из-за разрушения полезных бактерий в кишечнике. Выпадение волос происходит из-за плохого усвоения белка, вызванного со спиртными напитками.

Относительно безопасной нормой употребления алкоголя в неделю считается не более 3,5 литра пива или семи бокалов вина. Однако самым полезным вариантом будет полный отказ от спиртосодержащих напитков.

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