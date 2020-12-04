Посол РФ в США: Офис Зеленского не способен разрешить ситуацию в Донбассе

Вашингтон, 4 декабря. Офис украинского президента Зеленского не может создать необходимые условия для мирного разрешения конфликта на востоке Украины, заявил посол России в США.

Российский посол Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов о прогрессе реализации решений минских договоренностей, заявил о неспособности Киева вести адекватные переговоры по Донбассу.

«Команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины. Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих» — заявил посол РФ.

Нынешняя языковая политика Киева, по мнению Антонова, нарушает множество международных норм. При этом президент страны продолжает прислушиваться к мнению местных националистов, придерживающихся военного сценария на юго-востоке Украины.

Недавно бывший депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского за бездействие в отношении республик Донбасса. По его словам, глава государства мог войти в историю как человек, который прекратил бессмысленную гражданскую войну, однако он решил не идти по этому пути.