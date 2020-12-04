Бородина жестко высказалась о девушке, погибшей во время стрима Reeflay

Москва, 4 декабря. Смерть блогера Валентины в прямом эфире стримера Reeflay стала логической закономерностью ее образа жизни, заявила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. По мнению телезвезды, эта трагедия не является чем-то удивительным, поскольку девушка сама «выбрала скотское существование».

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, заработал небывалую популярность после того, как провел прямой эфир с телом своей беременной девушки. Перед этим он выгнал полуголую девушку на улицу, после чего затащил ее тело домой. Затем блогер вызвал скорую и сотрудников полиции. Все это время его снимала камера. Валентина скончалась в результате остановки сердца. Перед трагедией она употребляла алкоголь и запрещенные вещества. Экспертиза показала, что девушка умерла из-за интоксикации.

Бородина призналась, что ее глубоко потрясла страшная история двух стримеров. При этом удивило ее не только то, как погибла девушка, но и ее образ жизни. Ведь погибшая Валентина вместе с Reeflay ради просмотров потребляла наркотики, алкоголь, вступала в интимную связь на глазах у публики.

«Смерть в прямом эфире «сухой лед» переплюнула, — написала Бородина на своей странице в Instagram, напоминая о случае блогера Екатерины Диденко. — Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алкоэфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами — не норма. Это понятно любому вменяемому человеку. Так же, как и то, что при таком образе жизни, как показан в этих стримах, трагедия — вопрос времени».

По мнению телеведущей, в произошедшем «виновато мышление»: если злоупотребление алкоголя становится нормой, беды не избежать.

«Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться она выбрала скотское существование. И нет ничего удивительного, что ее постиг такой бестолковый конец. Как жила, так и умерла», — подчеркивает Бородина.

От трагедии телеведущую не покидает «чувство брезгливости», поскольку смерть героини стрима, по ее мнению, стала логическим завершением ее жизни. И помочь Валентине было невозможно, поскольку уже была «включена программа самоуничтожения».

«Гадко, грязно и совершенно бестолково», — резюмирует Бородина.

В четверг стало известно, что Reeflay задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Клинический психолог, психотерапевт Алла Котолазова в беседе с ФАН выразила мнение, что Решетников не мог адекватно оценить ситуацию, поскольку был слишком увлечен стримом и общественным вниманием. Психолог Елена Перелыгина добавила, что стример может иметь серьезные психические отклонения. И если при обследовании его признают здоровым, значит, речь идет о криминальной ситуации. Фактически, он совершил убийство.