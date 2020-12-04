Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов РФ

Москва, 4 декабря. Жителей Европейской России ожидают опасные морозы. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7—10 градусов.

Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что морозы ожидаются с 4 по 8 декабря в Кировской и Нижегородской областях, а также в Мордовии и Марий Эл. В Калмыкии температура опустится до 22 градусов со знаком минус, передает РИА Новости.

В центральной России отклонения от нормы составят один–два градуса. Вильфанд также подчеркнул, что подобные аномалии считаются опасным погодным явлением, которое требует особой подготовки от медиков и коммунальных служб.

Ранее метеорологи сообщили о надвигающейся на Москву «марсианской погоде». На следующей неделе в столице РФ будет морозно и солнечно, а в ночное время суток столбики термометров могут опуститься до отметки в 13 градусов ниже нуля.