Экономист предрек Украине вечное топтание в долговом болоте

Киев, 4 декабря. Госдолг Украины настолько вырос, что страна больше не в состоянии его выплатить. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Киеву придется брать все новые долги, соглашаясь на более высокие проценты. Это будет напоминать, по словам экономиста, финансовую пирамиду. Каждый следующий займ окажется дороже предыдущего.

Спасти Украину могла бы реструктуризация государственного долга, как минимум, внешнего. В ближайшие пять лет Киев должен выплатить порядка 30 миллиардов долларов. Перенаправить эти деньги в экономику страны эксперт считает более логичным процессом, сообщил «ПолитНавигатор».

«Если не делать реструктуризацию, мы просто все время будем топтаться в этом экономическом долговом болоте», — подчеркнул Скаршевский.

Пенсионный фонд Украины ранее признался в нехватке средств. Речь идет о 18,4 млрд гривен.