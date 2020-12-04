Брюссель, 4 декабря. Европейский союз пригрозил коллективно ответить странам, которые «причастны» к распространению фейков вокруг пандемии коронавируса, в частности России и Китаю.

Представители «европейского пространства» в очередной раз беспочвенно уличили Москву и Пекин в тиражировании вбросов о COVID-19. При этом каких-либо доказательств своей позиции ЕС привести не смог, о чем свидетельствует текст Плана действий в области демократии, опубликованного Еврокомиссией.

«Когда иностранные субъекты используют тактику манипуляций, чтобы ввести в заблуждение граждан ЕС ради собственной выгоды, то такая угроза <...> требует <...> коллективного ответа», — сказано в документе.

Европейский союз начал кампанию против российской вакцины от коронавируса ради собственных коммерческих интересов. Таким образом он пытается отвлечь внимание от РФ и подорвать ее авторитет.