Китайский аппарат «Чанъэ-5» собрал образцы грунта на Луне

Пекин, 4 декабря. Китайский аппарат «Чанъэ-5» выдвинулся на лунную орбиту. Он закончил собирать образцы грунта на спутнике Земли.

Реголит будет доставлен на лунную орбиту в ближайшее время, после чего аппарат продолжит свой путь на Землю. За период до возвращения посадочной ступени на Луне был развернут китайский флаг.

Сбор образцов грунта занял у аппарата двое суток. Все это время он бурил поверхность космического объекта и собирал лунный грунт в капсулу. «Чанъэ-5» совершил посадку на Луне 1 декабря вблизи Океана Бурь, который считается самым крупным лунным морем.

Накануне в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она вывела на орбиту блок аппаратов «Гонец-М» и служебную платформу «ЭРА-1».