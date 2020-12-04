Раскрыт бюджетный вариант веселого празднования Нового года

Москва, 4 декабря. Праздничное настроение на Новый год можно создать даже со скромным бюджетом. Так считает финансовый консультант Александр Доржиев.

Одним из самых затратных пунктов является покупка подарков. Эксперт советует не стесняться приобретать недорогие презенты. Лучше всего делать покупки заблаговременно, так как перед Новым годом многие магазины повышают цены.

«Главное — не стоимость, а внимание. Заранее продумайте, что может быть полезно, приятно. Это может быть, например, книга», — цитирует его радио Sputnik.

Россияне традиционно привыкли готовить огромное количество еды для новогоднего стола, которая потом портится и выбрасывается. Необходимо заранее продумать меню, добавив в него несколько салатов и горячее блюдо.

Вместо живой елки можно выбрать искусственную, которая прослужит не один год. В противном случае стоит отдать предпочтение живой еловой или сосной ветке.

Недавно соцсеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос среди 2529 пользователей рунета и выяснили какой бюджет россияне готовы потратить на новогодние праздники, пишет RT. Каждый пятый утверждает, что планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 до 5 тыс. рублей.