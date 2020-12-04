Историк развенчал миф о «тысячелетней» истории Украины

Киев, 4 декабря. «Тысячелетняя история Украины», которую продвигают власти Майдана, является всего лишь фейком, заявил российский и украинский историк, экс-депутат Верховной рады Петр Толочко.

Историк объяснил, что эволюция перехода «от русичей к малым русам и украинцам» длительная, и ее прошел один биологический народ. Развиваясь он «обретал несколько иное лицо: и культурное, и государственное», а также разные названия.

«Поэтому в своей книге [«От Руси до Украины»] я показываю, что это ретроспективное опрокидывание названия и вообще всех терминов, связанным со словом «Украина» в глубь веков, является совершенно неприемлемым. Поскольку, во-первых, этих терминов тогда не было (исторические письменные документы их не знают), а во-вторых, это унижает наших пращуров, которые в это время носили другие имена», — подчеркнул Толочко.

Историк добавил, что понятия «Украина» и «украинцы» внедрялись крайне медленно и ходили параллельно с «малороссами».

«А вообще народ не знал, что он стал украинцами — это только интеллигенция считала, что народ украинский. Они были русские! А если это было местное название, то они называли себя «волынцами», «подоляками», но, конечно, не украинцами», — объясняет историк в беседе с порталом «Голос правды».

По его словам, Украина обрела свое название в 1917 году после распада Российской Империи. И только 1920-1930 годах начала формироваться этническая украинская нация. Заслугу в этом он приписал Владимиру Ленину, положившему начало коренизации народов.

Оценивая современное образование, Толочко отметил, что в учебниках истории встречается много курьезных случаев. К примеру, Владимира Мономаха называют украинским, тогда как его сына Юрия Долгорукого недолюбливают за то, что он основал Москву «и называют «москалем».

«Вообще, сегодняшний исторический нарратив для средней школы — это сплошной обман и шулерство. Детей учат не той истории, какая была в прошлом, а той, которую придумали наши национально озабоченные люди», — резюмировал ученый.

Украина имеет две даты независимости. 9 (22) января 1918 года страна получила независимость от Российской империи и была сформирована в качестве Украинской народной республики. 24 августа 1991 года Украина получила независимость от СССР и стала самостоятельной страной.

После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, киевские политики начали продвигать идею «тысячелетней государственности Украины». В частности, в августе 2018 года депутат Верховной рады от фракции партии «Батькивщина» Иван Крулько подчеркнул, что более правильно было бы говорить о возобновлении украинской независимости с учетом ее «тысячелетней истории».

Спустя пару месяцев занимавший тогда пост главы Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что и история украинских Военно-морских сил насчитывает более тысячи лет. По его мнению, страна имеет морские традиции, «отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит».