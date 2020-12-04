Глава ДНР ответит на вопросы населения в прямом эфире

Донецк, 4 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин намерен провести прямую линию. Отвечать на вопросы населения он будет в эфире республиканского телевидения.

Прямая линия с Пушилиным намечена на 15 декабря. Вопросы будут приниматься в текстовом, аудио- и видеоформате.

«Дорогие земляки! Хочу услышать от вас о самых наболевших и острых проблемах, которые касаются любой сферы жизни нашей страны — здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития экономики и промышленности, а также политики», — заявил глава ДНР.

В нынешнем году Пушилин уже дважды общался с жителями республики в таком формате. Предыдущая прямая линия прошла в сентябре.

Пушилин ранее рассказал, сколько людей в ДНР имеют российское гражданство. По словам главы ДНР, его получили уже 170 759 жителей республики.