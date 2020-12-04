Четверть россиян готовы взять в кредит первый взнос на ипотеку

Москва, 4 декабря. Жители РФ оценили возможность взять в кредит первый взнос на ипотеку. Четверть участников соответствующего опроса высказались положительно.

Интерес к ипотеке в России вырос. На спрос повлияло наличие госпрограммы, предполагающей 6,5% годовых на жилье. Некоторых останавливает отсутствие средств на первоначальный взнос. Брать под него кредит готовы далеко не все, сказано в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

«Согласно схеме, оформление потребительского кредита для внесения первоначального платежа допускают порядка 25% респондентов, 10% предположили, что этот вариант имеет право на существование, 65% ответили категоричным отказом», – отмечено в материале.

В опросе приняли участие примерно 900 россиян из 45 регионов. Возраст респондентов составил от 25 до 50 лет.

Специалисты предположили, что стоимость жилья в РФ будет расти до завершения действия льготной ипотечной программы. Эксперт агентства недвижимости «Авахо» Станислав Манжиевский считает, что одновременно с ростом цен продолжится и высокий спрос на покупку недвижимости, передает RT.