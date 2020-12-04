Бузова анонсировала выход на лед в образе Малефисенты

Москва, 4 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова примерила костюм сказочного персонажа и опубликовала соответствующее фото в соцсети Instagram.

В таком виде Бузова собирается выйти на лед. Артистка будет изображать Малефисенту в очередном выпуске «Ледникового периода», съемки которого недавно прошли на арене МСА «Лужники». Зрители увидят выступление 5 декабря на Первом канале.

Тема десятого выпуска шоу — фильмы и сказки. Татьяна Волосожар и Евгений Пронин предстанут Кощеем и Бабой Ягой. Ольга Кузьмина и Александр Энберт превратятся в Алису и Шляпника. Регина Тодоренко выйдет на лед в образе Клеопатры, а ее партнер Роман Костомаров будет изображать из себя Марка Антония.

Бузова не стала делиться с подписчиками в Instagram впечатлениями от съемки. К снимку она добавила только лаконичную подпись.

«Считанные дни... До начала этой сказочной истории», — написала телезвезда.

Многим фанатам понравился этот образ Бузовой. Знаменитость назвали «бомбической».

«Судя по фото, номер обещает быть жарким», — считает один из подписчиков.

Некоторых удивило, что певица решила усложнить свое выступление, надев на себя громоздкий костюм. Это может сказаться на качестве номера.

«Как в таком костюме можно кататься на коньках???» — задался вопросом фанат.

Поклонники телеведущей поинтересовались состоянием здоровья Бузовой. В СМИ недавно появилось сообщение, что врачи запретили ей выходить на лед из-за сломанных ребер.

Певица также напугала фанатов, разместив в Stories фото, где она лежит под капельницей. Комментировать этот снимок Бузова не стала.