Дмитрий Дибров нашел плюсы в пандемии 

Москва, 4 декабря. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о плюсах пандемии, а точнее ее следствии — самоизоляции. Журналист успел написать книгу.

«У меня есть рецепт борьбы со стрессом в период пандемии. Я книжку закончил — это было лучше всего. Все стрессы и огорчения — от безделья», — заявил Дибров в интервью Kp.ru.

На полках магазинов литературный труд окажется в следующем году, сейчас книгу вычитывают редакторы. Телеведущий признался, что получил огромное удовольствие от того, что мог просто сидеть дома и писать.

По его словам, далеко не все время он тратил на работу, расслабиться не давали трое его детей.

«Какое удовольствие вовлекаться в это: мы увидели друг друга, пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха. И столько интересного друг в друге нашли! Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом», — подчеркнул он.

В середине ноября Дибров похвастался изменившейся внешностью в день своего рождения. Он признался, что сделал несколько омолаживающих процедур, которые помогли значительно омолодиться. При этом журналист подчеркнул, что не прибегал к хирургическому вмешательству, а предпочел «мезотерапевтические коктейли».

В начале года Дибров перенес инсульт, после которого прекратил употреблять алкогольные напитки и бросил курить. Позднее он рассказал, что во время приступа почувствовал, что «полмира закрывается «золотой занавеской» и не мог вымолвить ни слова. Ему повезло, что рядом оказались друзья, и скорая приехала очень быстро.