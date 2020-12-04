Число жертв коронавируса в мире превысило 1,5 млн

Вашингтон, 4 декабря. С начала пандемии в мире от осложнений COVID-19 скончались более 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Всего с момента начала распространения коронавируса в мире заразились свыше 65 млн человек. Антилидерами по числу заболеваний продолжают оставаться США. В общей сложности американские врачи выявили более 14 млн случаев COVID-19. Следом расположились Индия и Бразилия, пишет RT.

Остановить пандемию возможно, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во избежание новых случаев инфицирования необходимо строго соблюдать антикоронавирусные меры: носить маску, перчатки и держать дистанцию.