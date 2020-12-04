Звезда шоу «Холостяк» разбила лицо в результате ДТП на Бали

Москва, 4 декабря. Модель Лиза Адаменко упала во время поездки на байке на острове Бали. Девушка пренебрегла мерами безопасности и не надела шлем.

Фотографию с травмами 21-летняя участница «Холостяка» опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке видно, что девушка получила несколько глубоких ссадин на лице. В подписи модель добавила, что врачи диагностировали ей небольшое сотрясение мозга.

Адаменко призналась, что впервые не надела защитный шлем. Во время езды она уронила телефон и решила остановиться. Затем модель нагнулась и оказалась уже под байком. Первую помощь ей оказали «самые замечательные» люди на острове.

«Я остановилась, нагнулась, чтобы его поднять, и меня накрыло сверху моим немаленьким байком! Искры из глаз, еще одно микросотрясение, легкое головокружение, стерта левая сторона моего лица и больше не единой царапины. Мне, как обычно, очень повезло», — поделилась модель.

Девушка не переживает из-за того, что на ее лице могут остаться нежелательные шрамы. По ее словам, она делает все возможное, чтобы лицо «зажило в лучшем виде».

Лиза Адаменко участвовала в последнем сезоне популярного шоу «Холостяк». Она боролась за расположение стоматолога и рэпера Антона Криворотова. Однако в финале он не выбрал модель.

Границы Бали закрыты для россиян из-за угрозы распространения коронавируса. Однако предприимчивые туристы нашли способ попасть на остров во время пандемии.