IT-эксперт указал на явные признаки взломанного смартфона

Москва, 4 декабря. Быстрая разрядка смартфона указывает на его взлом. Другие признаки успешной хакерской атаки перечислил IT-эксперт Дмитрий Пудов.

При взломе приложения на смартфоне будут работать некорректно. Гаджет может зависать. Однако сразу впадать в панику не стоит. Возможно, хакеры тут не причем, рассказал Пудов агентству «Прайм».

«Однако, если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara.

Непубличным персонам не стоит беспокоиться за неприкосновенность медиаконтента. Злоумышленников, по словам Пудова, будет интересовать практическая выгода. Речь идет о доступе к приложениям мобильного банкинга или подписке на платные сервисы.

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