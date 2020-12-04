Холостяк Корчевников завел себе ласкового друга

Москва, 4 декабря. Телеведущий Борис Корчевников никогда не был женат. Одиноким при этом его сейчас уже не назовешь. Журналист завел себе ласкового друга по имени Степа.

Дома телеведущего теперь ждет маленький пушистый котенок. Корчевников сделал селфи с ним и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Его зовут Степа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его», — написал журналист.

С появлением котенка связана целая история. Степу нашли в обмотанной скотчем коробке у метро «Планерная» в Москве. Вместе с ним были и другие котята. Всех обработали от паразитов. Одного из найденышей забрал себе Корчевников.

Снимок телеведущего с котенком за несколько часов набрал более 30 тысяч лайков. Подписчики не скупились и на восторженные комментарии.

«Борь, никогда не сомневалась в вашей доброте и милосердии. Маленькая спасенная жизнь обернется для вас верностью и любовью Степы», — написал один из пользователей соцсети.

Несколько лет назад у Корчевникова обнаружили опухоль мозга. Врачи выяснили, что речь идет о доброкачественном новообразовании. У телеведущего тем не менее после этого появились проблемы со здоровьем.

В настоящее время журналист вынужден регулярно обследоваться у медицинских специалистов. Диагноз отразился на его эмоциональном состоянии. Корчевников стал чаще посещать храмы.

В октябре нынешнего года телеведущий признался в частичной потере слуха. Он рассказал об этом в эфире одного из выпусков программы «Судьба человека». Его гостем тогда был известный российский композитор Игорь Крутой.