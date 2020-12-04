Киркоров хочет быть крестным отцом детей Бузовой и Манукяна

Москва, 4 декабря. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров обратился к телеведущей и певице Ольге Бузовой с призывом помочь ее возлюбленному Давиду Манукяну «стать папой». При этом сам исполнитель предложил себя на роль крестного.

Соответствующее заявление эпатажный певец сделал на вручении музыкальной премии «Виктория». Киркоров подчеркнул, что к имени Виктория у него особое отношение.

«Во-первых, Виктория — это победа, во-вторых, это имя моей мамы и дочери», — сказал исполнитель.

Когда Киркоров на церемонии общался с представителями прессы, неподалеку находился бойфренд Бузовой Давид Манукян.

«Пора и тебе заводить детей!» — по-отечески сказал певец блогеру.

При помощи журналистов Киркоров обратился и к самой Бузовой.

«Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде. Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!» — заявил он.

В начале декабря Киркоров закатил роскошную вечеринку по случаю девятилетия своей дочери. Среди гостей были и Бузова с Манукяном. Звездная пара подарила Алле-Виктории золотой iPhone, купленный в ЦУМе. По словам Киркорова, его дочь давно мечтала о таком девайсе.

Недавно Давид Манукян отмечал, что мечтает о ребенке от Ольги Бузовой. Он признался, что очень любит свою избранницу. По его мнению, с каждым днем эти чувства становятся только сильнее. При этом блогер подчеркнул, что сама Бузова не спешит становиться матерью.

Слухи о свадьбе Манукяна и Бузовой ходят давно, так как знаменитости встречаются и живут вместе уже длительный период. Однако представитель телеведущей Антон Богославский на днях опроверг информацию о ее свадьбе с блогером. По его словам, штампов в паспортах у пары нет.