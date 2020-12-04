Лучшие и самые безумные наряды домашних питомцев к Новому году

Владельцы домашних питомцев решили устроить праздник не только себе, но и своим любимцам. В соцсетях они наперебой делятся нарядными, а иногда и безумными костюмами. ФАН отобрал лучшие из них.

Наверно, самым популярным нарядом для домашних питомцев можно назвать костюм «елки». Хотя иногда в таком виде кошки и собаки больше походят на крошечных динозавров.

Какой приятный будет сюрприз, если подарочки под елку в этом году принесет Котосанта. Хозяйка питомца рассказала, что это первое Рождество для ее любимца.

«Это мое первое Рождество, и в эту ночь я понял, что может случиться все, даже то, что нам кажется невозможным», — подписала она снимок.

Одна из пользователей Instagram не просто нарядила своего кота, но и сочинила для него незатейливую песню:

«О, рождественский кот,

Посылает повсюду надежду и радость.

О, рождественский кот, о рождественский кот,

Вы, кошки, дарите мне столько удовольствия.

О, рождественский кот, о рождественский кот,

Ты самый прекрасный и очаровательный».

Некоторые хозяева устраивают своим животным настоящий показ мод.

Не менее милой выглядит ящерица в шапке Санта-Клауса. Необычный домашний питомец предстал на снимке гордым, как настоящий дракон.

Кролик в рождественском свитере выглядит мило, пока не прочитаешь подпись к фото. По словам его хозяйки, Балу просидел смирно ровно пять секунд, а после выпрыгнул из свитера. Больше он уже не подпустил к себе никого с одеждой.

Видели ли вы когда-нибудь хорька в рождественском свитере? Крайне умилительное зрелище. Судя по довольной мордочке зверя, он и сам в восторге от своего внешнего вида.

Костюм Санты спешат примерить даже крошечные морские свинки. Для героя этой фотосессии и елочку подобрали по размеру.

Страсть хозяев к необычным нарядам, похоже, разделяют далеко не все животные. Только посмотрите на мордочку этого пса. Кажется, ему не очень нравится быть ходячей омелой.