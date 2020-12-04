Лена Миро связала разговоры Бородиной о морали с неудовлетворенностью мужем

Москва, 4 декабря. Телеведущая Ксения Бородина комплексует по поводу того, что ее муж Курбан Омаров «сидит на шее». Из-за этого она критикует успешных людей, считает блогер Лена Миро.

Бессменная ведущая проекта «Дом-2» известна своим развратным поведением, многочисленными связями с мужчинами и неоднозначными высказываниями, заявила блогер Лена Миро в своей публикации в LiveJournal. Автор текста напомнила, что Бородина воспитывает двух детей от разных мужей. Она также обратила внимание, что в Сети есть множество видео и фото с вечеринок, где телеведущая предстает не в самом приглядном виде.

«Уже где-то с год этот странный персонаж энергично топит за нравственность. Даже накинулась на писаку Цыпкина, наклепавшего сериал «Беспринципные», — заявила Миро.

Работа писателя Александра Цыпкина получила успех, чего не скажешь о книге супруга Бородиной. «Письмена» Омарова никто читать не собирается, уверена автор текста.

«Сам себя он именует успешным бизнесменом, а по факту <...> дрессирует кота и позорит Бородину, раздавая бессвязные интервью о том, как ему хочется наладить тактильный контакт с дочерью Ксении от первого брака», — пояснила блогер.

Миро припомнила Бородиной фразу, в которой та заявила, что «пропагандирует семейные ценности, осуждая беспорядочные половые связи». Блогерша сопроводила цитату компрометирующими фотографиями ведущей с различными мужчинами и женщинами.

Автор текста оценила возможное намерение Бородиной продвинуть супруга в депутаты, общественные деятели или бизнесмены. Миро больше, чем уверена, что Курбан Омаров на такую деятельность не способен. Все, что остается звезде «Дома-2», — создавать видимость счастливых и нравственных отношений.

Ксения Бородина недавно резко ответила в Сети пластическому хирургу, который подсчитал ее «операции». Телеведущая заключила, что сейчас «тупой мир тупых людей».