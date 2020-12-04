Выход премьер Warner Bros. синхронизируют в кинотеатрах и на HBO Max

Вашингтон, 4 декабря. Американская компания Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max в США.

Премьера всех фильмов запланирована на 2021 год. Они будут выходить в один и тот же день в кинотеатрах и на сервисе с интервалом примерно в три недели, говорится на сайте WarnerMedia.

Соответствующее решение не повлияет на стоимость подписки на сервис для пользователей. В следующем году зрители увидят «Отряд самоубийц: Миссия невыполнима», «Годзиллу против Конга», «Дюну», «Матрицу-4» и другие фильмы.

В компании уточнили, что изменения вызваны пандемией коронавируса. На протяжении следующего года большинство американских кинотеатров будут работать в режиме ограниченной заполняемости.

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