МИД РФ осудил «карательную акцию» против русскоязычных журналистов в Латвии

Рига, 4 декабря. Действия латвийских властей по отношению к русскоязычным журналистам можно назвать карательной акцией, заявили в МИД РФ.

Против сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии возбудили уголовные дела. Им грозят денежные штрафы и тюремные сроки. Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на репрессии.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — подчеркнули в МИД РФ.

Министерство собирается поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ. В Москве надеются, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на журналистов.

Латвийские власти обвинили сотрудников информационных порталов в нарушении санкционного режима ЕС. На МИА «Россия сегодня», по версии Риги, Таллина и Вильнюса, распространяются персональные санкции ЕС. В 2014 году они были наложены на генерального директора агентства Дмитрия Киселева, передает RT.