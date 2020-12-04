Попова назвала число разрабатываемых в РФ вакцин от COVID-19

Москва, 3 декабря. Научные центры в РФ занимаются разработкой не менее десяти вакцин от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. В ближайшее время ожидается регистрация третьей. Российские ученые не собираются останавливаться на достигнутом и трудятся над разработкой новых препаратов.

«Их (вакцин. — Прим. ФАН) не меньше десяти в стране сегодня разрабатывается», — подчеркнула Попова.

В новосибирским центре «Вектор», по словам главы Роспотребнадзора, работают над созданием еще трех вакцин. Речь идет, в том числе о препарате, который будет защищать одновременно от гриппа и коронавируса.

Попова недавно рассказала, что необходимо делать для остановки распространения коронавирусной инфекции. Люди, по ее словам, должны соблюдать несложные меры защиты и профилактики, передает RT.