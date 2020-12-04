Российские звезды похвастались новогодними елками

До нового года осталось меньше месяца, а значит пришла пора украшать свои квартиры к празднику. Отечественные звезды шоу-бизнеса поделились новогодним настроением со своими поклонниками.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram показала новогоднюю елку и убранство дома. Все украшения выдержанны в светлых тонах с металлическим отливом. Артистка явно внимательно отнеслась к советам астрологов, ведь на смену тяжелому 2020 году придет год Белого Металлического Быка. Поэтому встречать Новый год рекомендуют в декорациях такой же цветовой гаммы.

На видео Бузова рассказывает, что уже украсила всю квартиру, и обещает вскоре сделать «кое-что еще», чтобы создать новогоднее настроение.

Коллега Бузовой по «Дому-2» Ксения Бородина, показывая украшения, устроила своему коту настоящую фотосессию. На одном кадре он лежит на лестнице, чьи перила отделаны украшениями, на другом — гордо возлег на фоне сразу двух елок. Как и Бузова, Бородина решила придерживаться металлических оттенков.

Актриса Мирослава Карпович сняла небольшой клип на фоне классической новогодней ели. Артистка предстала перед поклонниками в стильном коротком платье с оголенным плечом. На белом кресле она меняет одну эротичную позу за другой. При этом актриса призналась, что для нее подобные ролики «даются тяжело».

«Такие кадры мне даются тяжело. Во мне слишком высок уровень самоиронии. Но читая свежие утренние газЭты, я решила, ну, вправду чего скромничать», — подписала она свой пост.

Певец Дима Билан поделился с поклонниками новогодней атмосферой, царящей в его особняке. На опубликованном снимке музыкант сидит на диване рядом с высокой елкой, щедро украшенной в красно-зеленой гамме.

«Пока просто делюсь атмосферой своего дома! С утра было так необычного увидеть столько света одновременно с елкой. Но о ней позже, она заслуживает еще отдельных слов. А у вы уже успели елку нарядить?» — поинтересовался Билан у своих подписчиков.

Те в ответ осыпали Билана комплиментами, придя в восторг от огромной новогодней елки и уютного дома певца.

Анита Цой сообщила в Instagram, что готовится «к важному событию Нового года» вместе с Валентином Юдашкиным. В роскошном платье она позирует на фоне сверкающей огнями ели.

«Какая красота, платье просто обалдеть»; «Анита, ты как та фея, в сказке»; «Шикарно, глаз не отвести от блеска елочных гирлянд, Анита — ты затмила всех: и елку, мишуру и свет», — пишут поклонники в комментариях.

Актриса Наталья Рудова решила подарить подписчикам «немножечко новогоднего настроения», поскольку у нее самой оно «прям новогоднее».

«Жду не дождусь, когда 31-го посмотрю свою любимую новогоднюю сказку «Чародеи». А что любите смотреть вы перед НГ?» — написала в соцсети артистка, добавив к посту фото на фоне уличной новогодней елки.

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Артемова, пережившая недавно тяжелое расставание, опубликовала снимок из своей квартиры, уже украшенной к праздникам.

«Так рано мы еще не наряжали елку, — сообщила она подписчикам. — Зато сколько счастья, радости и предвкушения Нового года. Дочь каждый день любуется елкой, цветы нюхает и ангелам ножки дергает», — написала она.

Девушка посоветовала родителям маленьких детей не забивать себе голову и обязательно ставить новогоднюю елку в доме.

Об истории, традициях и особенностях Нового года читайте в специальном материале ФАН.