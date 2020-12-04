Винокур ответил Боярскому на предложение освободить артистов от армии

Москва, 4 декабря. Творческим людям есть чем заняться в российской армии. В этом уверен юморист и телеведущий Владимир Винокур.

Певец и актер Михаил Боярский ранее попросил отменить службу в армии для артистов. Он считает, что творческие люди должны заниматься своей карьерой, а служба в армии лишь помешает их профессии.

Владимир Винокур не согласен с точкой зрения Боярского. Он напомнил, что в армии есть военные ансамбли, в которых могут быть задействованы творческие призывники.

«Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт», — отметил Винокур.

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по обороне Виктор Заварзин тоже не поддержал инициативу Боярского. В законе уже есть список освобождаемых от службы в армии категорий людей и дополнять его нет смысла, цитирует политика INFOX.

Однако некоторые поддержали предложение Боярского. В числе таких людей оказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.