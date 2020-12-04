Лобода в латексном костюме заинтриговала поклонников

Москва, 4 декабря. Певица Светлана Лобода разместила в профиле в Instagram серию заманчивых снимков со съемок и предложила фанатам поразмышлять, о чем она в тот момент думала.

Артистка в черных латексных штанах и обтягивающей кофте с открытым плечом для фото легла на белый поролон. Лобода изящно вытянула обутые в блестящие сапоги на высоких каблуках ноги к камере так, чтобы они стали казаться очень длинными.

«Какой план сейчас в моей голове?» — подписала фото певица.

Большая часть поклонников оценила образ своего кумира, оставив в комментариях к публикации множество комплиментов. Фолловеры высказали надежду, что Лобода в скором времени выпустит новую песню или клип.

«Новая песня?» — предположил фанат.

«Взгляд львицы. Даже и не знаю, бояться или восхищаться», — заметил поклонник.

Нашлись все же и критики артистки, которые посчитали странными позы звезды. Они заявили, что Лобода в последнее время слишком много эпатирует, демонстрируя на публику то, что стоило бы скрыть.

«Размер ноги получается 45», — отметил подписчик.

«Хоть бы дети не увидели эти фото», — заявила пользовательница Сети.

«Лечь вместо трубы на теплотрассе, бомжей греть, — не отличить», — прокомментировал снимки фолловер.

Исполнительница хита «К черту любовь» Светлана Лобода часто публикует в своем профиле фотографии в эффектных образах. На ее странице можно увидеть и обнаженные снимки, так как звезда любит демонстрировать свое тело. Так, например, она выкладывала фото в мини-платье, показав подписчикам свои стройные ноги.