Власти Латвии завели уголовное дело на журналистов Sputnik и Baltnews

Рига, 4 декабря. Латвийские власти обвинили сотрудников информационных порталов Baltnews и Sputnik в нарушении санкционного режима ЕС.

Журналистов допросили. В их домах прошли обыски. Была конфискована техника и средства связи. У сотрудников порталов взяли подписку о неразглашении.

Гражданам Латвии предъявили обвинения по статье 84 Уголовного закона. За работу на агентство МИА «Россия сегодня» им грозят денежные штрафы и тюремное заключение.

На МИА «Россия сегодня», по версии Риги, Таллина и Вильнюса, распространяются персональные санкции ЕС. В 2014 году они были наложены на генерального директора упомянутого агентства Дмитрия Киселева.

Недавно председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд был выслан из Латвии в Россию. Латвийский правозащитник Александр Гапоненко выразил мнение, что поводом для депортации стало «неудовольствие властей» активностью бывших российских военных.