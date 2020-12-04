Опубликован рейтинг главных кинозвезд 2020 года по версии IMDb

Москва, 4 декабря. Кубино-испанская актриса Ана де Армас, известная по роли в фильме «Достать ножи», возглавила рейтинг главных кинозвезд 2020 года.

Второе место заняла Джулия Гарнер, очаровавшая зрителей актерской игрой в сериалах «Трагедия в Уэйко», «Маньяк», и «Американцы». Критики также отметили ее работу в проекте «Озарк».

На третьей позиции расположилась Аня Чалотра, которая известна телеаудитории по роли Йеннифер в сериале «Ведьмак» от Netflix. Кроме того, ее включили в список главных прорывов 2020 года. В топ-5 также попали Милли Бобби Браун и Эрин Мориарти.

Еще одна известная голливудская актриса Мишель Пфайффер удивила своих фанатов новым имиджем. Артистка предстала перед подписчиками с огненно-рыжими волосами.