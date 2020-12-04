Муж жестоко расправился с больной женой в Иркутской области

Иркутск, 3 декабря. Мужчина убил больную жену, прикованную к постели, задушив ее проводом от телефона. Он сделал это, чтобы она «не мучилась».

Жительница Иркутской области перенесла инфаркт головного мозга в 2018 году. Женщина получила первую степень инвалидности, и оказалась прикованной к постели. Ее 51-летний муж в течение года заботился о больной. Спустя год после инфаркта жены он решил, что она уже не поправится. Мужчина принял решение лишить супругу жизни, задушив шнуром от телефона.

На допросах в следственных органах он заявил, что прибегнул к такому шагу из сострадания, «чтобы жена не мучилась». Мужчина добавил, что устал ухаживать за больной. Отдавать женщину в специализированные медицинские учреждения супруг почему-то не посчитал нужным. При этом он не стал скрываться от следствия.

Мужчину обвиняют по факту убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии. Теперь его ждет суд.

Недавно в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель. Он задушил собственную бабушку.