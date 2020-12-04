Порталы «Бессмертный полк» и «Сад памяти» получили «Премию Рунета»

Москва, 4 декабря. Порталы акций «Бессмертный полк» и «Сад памяти» удостоились «Премии Рунета — 2020» в номинации «75 лет Победы». Торжественная церемония прошла в Москве.

Конкурс проходит каждый год. Его участниками являются проекты и организации, которые внесли большой вклад в развитие русскоязычного сегмента Интернета.

Акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в режиме онлайн. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Однако ограничительные меры не помешали выразить благодарность ветеранам и участникам войны.

Шествие «Бессмертный полк» в следующем году может пройти в онлайн и офлайн форматах. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России в мае 2021 года.