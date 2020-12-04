Новый год: история праздника, традиции и особенности Года Быка

Новый год — особенный праздник среди всех возможных: только в эту ночь за праздничным столом собираются все, независимо от пола, возраста, национальности и религиозных убеждений. Об истории праздника, его традициях и особенностях читайте в специальном материале ФАН.

Выбранный день

Несмотря на то, что 1 января стало первым днем года еще в 46 году до нашей эры во времена правления Юлия Цезаря, прошли долгие годы, прежде чем именно этот день стал всеобщим или стандартным началом гражданского года. В частности, в России это произошло только в 1700-м.

В некоторых странах и сейчас отмечают Новый год не 1 января. К примеру, в Китае праздник приходится в один из дней между 21 января и 21 февраля. А иранский Новый год, Навруз, согласно мусульманским обычаям и вовсе празднуется на три месяца позже — 21 или 22 марта.

Новый год начинается в Тихом океане, первой его встречает Республика Кирибати на островах Лайн. Последними поздравляют друг друга с праздником жители Американского Самоа, островов Мидуэй и Ниуэ.

Старый Новый год

В России, Белоруссии, Украине и нескольких других странах до сих пор принято неофициально праздновать Старый Новый год, который отмечается по юлианскому календарю. С 1901-го до 2100 года разница между григорианским и юлианским календарями составляет 13 дней.

Россияне косвенно обязаны за лишний повод весело провести время Петру I: 30 декабря 1699 года он своим указом перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Традиция же отмечать Старый Новый год появилась после введения в 1918 году григорианского календаря.

Традиции и обычаи

В каждой стране есть свои традиции в этот праздник. Но одна объединяет всех — пиротехника. Салюты, петарды, римские свечи, хлопушки и бенгальские огни стали неотъемлемым атрибутом Нового года. Традиция зародилась в Китае, где считалось, что громкий шум и яркий свет отпугивает злых духов. Сегодня власти тратят огромные деньги, чтобы устроить жителям незабываемые пиротехнические представления.

Одним из самых красивых и трогательных обычаев Нового года остается нарядная елка. В Россию новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, во время правления Петра I. Дома и ворота в Москве стали украшать хвойными ветками. Наряжать срубленное дерево в доме начнут же только спустя полтора века.

Год Быка

На смену тяжелому 2020 году придет год Белого Металлического Быка. Правда, не стоит забывать, что речь идет о китайском календаре, так что Бык сменит Крысу только 12 февраля.

Считается, что следующий после високосного год должен быть спокойным. Бык — уверенный в себе и спокойный знак, ему присуща сила и он отличается решимостью и трудолюбием, поэтому год не обещает сильных потрясений. И поскольку это животное консервативное, отмечать праздник лучше в семейном кругу.

На праздничный стол эксперты советуют подавать простую еду, отказавшись от экзотики. К примеру, мясо с картошкой, разносолы, привычные салаты. И поскольку считается, что блюда из говядины могут обидеть хозяина года, лучше выбрать другие виды мяса.

В год Белого Металлического Быка рекомендуют наряжаться в такую же цветовую гамму. Одежду выбрать из легких натуральных материалов светлых тонов. Изысканность образу предадут аксессуары и туфли с металлическим блеском. От красного же цвета в одежде лучше отказаться, чтобы не разгневать хозяина года.