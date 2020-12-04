Новые санкции против Nord Stream 2 вошли в оборонный бюджет США

Вашингтон, 4 декабря. Расширенные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» включены в утвержденный оборонный бюджет США.

Подразумевается, что глава Белого дома может аннулировать действие санкций против того или иного лица, если это соответствует национальным интересам государства. В документе также говорится о необходимости консультироваться с рядом стран при введении ограничений.

Ранее американский конгресс пришел к соглашению о внедрении в военный бюджет на будущий год поправки. Изменение позволит распространить ограничения на всю деятельность по строительству газопровода.

Изначально санкции затрагивали исключительно те компании, которые занимаются прокладкой труб. Новый документ предполагает расширение ограничительных мер на предприятия, которые способствуют предоставлению трубоукладочных судов, страхования, услуг и технических помещений.

Ранее судно «Иван Сидоренко» покинуло порт Калининграда и взяло курс на Балтийское море. Его планируется использовать для подачи труб во время достройки «Северного потока — 2».