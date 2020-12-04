Бомбардировщик ВВС США воспламенился в небе над Великобританией

Глостер, 3 декабря. Бомбардировщик американских военно-воздушных сил B-52 загорелся в небе над Великобританией: из строя вышел один из двигателей судна.

Пилот подал сигнал бедствия после завершения операции над Средиземным морем. Воздушное судно после возгорания двигателя начало сливать топливо для безопасного приземления на базу ВВС Соединенного Королевства. Несколько часов бомбардировщик летал над английскими городами Вустер и Глостершир, сообщают местные СМИ.

Около 17:15 по местному времени B-52 зашел на посадку на авиабазе Фэрфорд на территории графства Глостершир.

Недавно ВВС США понесли существенную потерю в лице капитана Киллиан Лели. Она трагически погибла в результате ДТП на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.