«Правозащитница» Коган должна за две недели покинуть Россию

Москва, 3 декабря. Гражданка США Ванесса Коган получила отказ на свою просьбу о предоставлении ей российского гражданства. Кроме того, ее вид на жительство аннулирован.

Американка должна в течение двух недель покинуть Россию, чему возмутились «либеральные» прозападные СМИ. Авторы текстов обвиняют РФ в «нарушении законов гуманизма и здравого смысла». «Журналистская правда» рассказала о настоящих причинах такого решения российских властей и раскрыла личность Ванессы Коган.

До 2011 года Коган руководила некоммерческой организацией «Правовая инициатива по России». Партнерами значились министерства иностранных дел Германии, Нидерландов, Франции и фонд Сороса.

Позже организация вылетела из реестра российских НКО. Причиной стали нарушения уставной деятельности. Однако «ПИПР» продолжила работу, но под вывесками новых организаций: «Правовое содействие — Астрея» и «Правовая инициатива», признанная в РФ иноагентом. А вот зарубежное руководство продолжило контролировать все их действия.

На сайте «Астреи» можно увидеть имитацию борьбы с домашним насилием, пытками и дискриминацией. Однако организации Коган только прикрываются названиями «правозащитные». Так, например, «Правовая инициатива» подала иск в Европейский суд по правам человека против РФ в защиту прав участников террористического нападения на Нальчик в 2005 году.

«Здорово, правда? Организация скорой правовой помощи террористам!» — замечают авторы «Журналистской правды».

Кроме того, «Астрея» и «ПИПР» работали над тем, чтобы лишить Россию правового суверенитета. Именно с этой целью иски от имени организации подавались против «государства РФ». Этот факт в очередной раз доказывает, что НКО Коган вели политическую деятельность, пытаясь воздействовать на принятие государственных решений.

Тема финансирования также вызывает вопросы. Только с 2011 по 2015 годы организация получила более полумиллиона долларов от британского фонда Sigrid Rausing Trust. Получается, что Британия оплачивает «юридическую войну» против РФ.

Недавно журналист Олег Лурье рассказал, что за деятельность в ЕСПЧ блогер Алексей Навальный получает компенсацию по каждому из обращений. Так, россиянам, получившим штрафы или аресты за нарушения во время протестных выступлений, он предлагает обращаться в ЕСПЧ и заранее обещает им компенсацию в 10 тысяч евро.