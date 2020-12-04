Итальянец прошел 450 километров из-за ссоры с женой

Комо, 3 декабря. Итальянец прошел без остановки 450 километров, чтобы «выпустить пар» после конфликта с женой. Такое расстояние он преодолел за неделю.

Сотрудники полиции остановили 49-летнего мужчину в провинции Пезаро-Урбино. Он шел по трассе вдоль побережья Адриатического моря. Итальянец объяснил правоохранителям, что хочет дойти до Сан-Джованни-Ротондо. В среднем за один день он преодолевал 60 километров. Еду и воду мужчина получал от встречных людей.

В полицию обратилась его супруга, которая была обеспокоена долгим отсутствием мужа. Она забрала его в Фано, и оплатила штраф за нарушение комендантского часа.

Гражданка Эстонии ранее лишилась автомобиля после ссоры с возлюбленным. Мужчина бросил избранницу на трассе и уехал на ее иномарке.