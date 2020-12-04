Вучич: российский препарат от COVID-19 «Спутник V» доставлен в Сербию

Белград, 3 декабря. Сербия получила российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 20 доз. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

Агентство безопасности перенаправило вакцину «Спутник V» в институт «Торлак». Специалисты Агентства по лекарствам будут проводить исследование препарата, по словам президента Сербии.

Ранее сообщалось, что Россия передаст Сербии первую партию вакцины от коронавируса в размере 20 доз. Об этом договорились сербский премьер-министр Ана Брнабич и российский министр промышленности Денис Мантуров.