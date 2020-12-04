Третья предсмертная записка Тесака найдена при исследовании тела арестанта

Москва, 3 декабря. Третья предсмертная записка Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружена во рту при исследовании трупа арестанта. В ней мужчина отрицает свою виновность.

Письмо нашли специалисты Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Бумага была завернута в полимерный материал. Согласно постановлению СК РФ по региону, осужденный отказался от признательных показаний за убийства.

«Из ее содержания следует, что он убийства <...> не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в документе.

Адвокат семьи умершего Алексей Михальчик предположил, что на Марцинкевича могло быть оказано давление со стороны правоохранительных органов. Ранее в СК отказали родственникам Тесака в возбуждении уголовного дела об убийстве. Защита призвала суд признать решение ведомства незаконным.