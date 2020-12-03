Любовь Успенская рассказала, от чего «съехала крыша» у ее дочери

Москва, 3 декабря. Певица Любовь Успенская заявила, что у ее дочери Татьяны Плаксиной «съехала крыша» после того, как та злоупотребила наркотиками от перуанских шаманов.

Конфликт между певицей и ее дочерью стал достоянием общественности в феврале. Успенская обвинила дочь в том, что та тратила деньги звезды по своему усмотрению и страдала от наркотической зависимости. Татьяна в ответ в эфире федеральных каналов заявила, что мать притесняла ее в правах, пыталась упечь в клинику, хотя на это не было никаких причин. Кроме того, по словам Плаксиной, мать поднимала на нее руку. После этого девушка покинула Россию, переехав в США.

На этот раз Успенская затронула тему семейных отношений в программе «Пацанки».

«Дочка попробовала огромную дозу наркотиков у перуанских шаманов. Разумеется, крыша у нее съехала. Теперь она не хочет со мной общаться. Не хочет видеть и слышать меня», — заявила звезда.

В эфире шоу певица решила исполнить посвященную дочери песню. В ней были следующие строчки: «Твоя улыбка — счастье, как шаль, меня накрыла. Спасая от ненастья, я слишком тебя любила». Откровенничая с участницами проекта, артистка расплакалась. Несмотря на то, что с момента конфликта прошел почти год, Успенская все еще тяжело переживает семейную драму.

Сейчас артистка и ее дочь живут отдельно, и общение их ограничивается периодическими скандальными заявлениями в адрес друг друга. В частности, в начале ноября между ними состоялся телефонный разговор, подробности которого раскрыла сама певица. Девушка обвинила мать в «ненасытности» и желании заработать как можно больше «фейковым» творчеством. В ответ на критику со стороны матери Татьяна пожелала той «сдохнуть» и подчеркнула, что знать ее больше не хочет.