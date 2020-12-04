Билл Гейтс предупредил человечество об угрозе новой катастрофы

Вашингтон, 3 декабря. Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к новой катастрофе. Так считает американский миллиардер Билл Гейтс.

Многие известные компании внедряют роботов в систему своей работы. Машины с искусственным интеллектом уже начинают смещать людей, занимая их должности. Пока на роботов не возлагается принятие решений по важным вопросам, однако в будущем все может измениться.

Билл Гейтс считает, что со временем искусственный интеллект может начать принимать важные государственные решения. Речь также идет о так называемой «красной кнопке», отвечающей за начало ядерной войны. Из-за действий роботов могут массово погибать настоящие люди, цитирует миллиардера Infox.

Билл Гейтс допустил, что ситуация с коронавирусом в мире может ухудшиться. Он считает, что наступление холодов вынудит людей находиться в помещениях, что поспособствует распространению инфекции.