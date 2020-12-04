Подмосковный стример Reeflay задержан по делу о смерти девушки в его эфире

Москва, 3 декабря. Блогер Стас Reeflay Решетников задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Во время его стрима умерла девушка.

Валентина умерла во время прямого эфира стримера Reeflay. Он выгнал полуголую девушку на улицу, после чего затащил ее тело домой. Затем блогер вызвал скорую и сотрудников полиции. Все это время его снимала камера.

Девушка скончалась в результате остановки сердца. Перед трагедией она употребляла алкоголь и запрещенные вещества. Экспертиза показала, что девушка умерла из-за интоксикации.

Полиция допросила стримера, после чего его отпустили домой. Сейчас блогер задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Стример в прямом эфире пытался реанимировать девушку, согревал ее и тряс. На кадрах видно, как Решетников начал плакать, когда осознал, что подруга скончалась.