Количество умерших от COVID-19 в Москве за сутки составило 77 человек

Москва, 3 декабря. В московских больницах за прошедшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 77 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб.

Врачи диагностировали большей части умерших пациентов пневмонию. Кроме того, ранее они получили положительный результат теста на коронавирус.

Общее число умерших с инфекцией в столице составило 9203 человека. Актуальная информация о развитии эпидемиологической ситуации в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о высокой готовности к вакцинации от COVID-19 граждан российских регионов. Он напомнил, что прививочная кампания будет бесплатной и добровольной.