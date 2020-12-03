В Союзе кинематографистов Цивина и Дрожжину назвали «падальщиками»

Москва, 3 декабря. Актриса Наталья Дрожжина и меценат Михаил Цивин обманывали подопечных Дома ветеранов сцены, заявил заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

Лаврентьев в эфире шоу «Пусть говорят» сообщил, что давно имеет претензии к деятельности Цивина и Дрожжиной. Вскоре, по его словам, Дрожжина не будет иметь никакой связи с Союзом кинематографистов.

«Часто случалось такое, что они посещали мероприятие Союза кинематографистов. Тогда они стояли в залах и ждали, пока погаснет свет. Когда же это происходило, они занимали свободные места в первом ряду. Это многих возмущало», — вспоминает Лаврентьев.

Он также рассказал о другом неприятном инциденте, произошедшем на похоронах кинорежиссера Марлена Хуциева. Тогда на церемонии прощания лишних людей попросили покинуть зал, в котором должны были остаться только родные и близкие. Несмотря на предупреждения, Цивин и Дрожжина отказались покинуть помещение, Лаврентьеву пришлось буквально выгонять парочку.

Зампредседателя Союза кинематографистов также сообщил о мошеннической схеме Цивина и Дрожжиной, которую они, по его словам, проворачивали в Доме ветеранов сцены.

«Это одинокие люди — актеры, режиссеры, операторы, монтажники. Они жили в доме ветеранов годами, десятилетиями. При этом у каждого квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожжина — это падальщики, которых интересует только нажива», — подчеркнул он.

Следственный комитет России по заявлению родных актера Алексея Баталова возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Дрожжиной и Цивина. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой. В интервью ФАН Михаил Цивин обвинил саму Гитану в том, что она скрыла завещание актера.