Глава Роспотребнадзора озвучила условие для остановки пандемии COVID-19

Москва, 3 декабря. Распространение коронавируса нового типа можно остановить только при одном условии — соблюдении несложных противоэпидемических мер, заявили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова напомнила, что возбудитель COVID-19 вновь вернулся в привычный и комфортный для распространения осенне-зимний сезон. Не исключено, что коронавирус затронет и весенний период. Однако предотвратить новые случаи заражения может каждый человек. Для этого необходимо просто выполнять соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.

«И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», — добавила Попова.

Ранее она сообщила о сокращении времени на проведение теста на наличие коронавируса в организме пациента. Теперь россияне будут получать результат исследования в течение суток.