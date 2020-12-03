Врачи предупредили об опасности коронавируса для сердечной мышцы младенцев

Вашингтон, 3 декабря. Коронавирус может вызвать повреждения сердечной мышцы у младенцев. Об этом сообщили специалисты Американского колледжа кардиологии.

Врачи еще с первых дней пандемии коронавирусной инфекции сообщали, что дети легче переносят вирус, чем взрослые. Считалось, что у маленьких пациентов после перенесенного заболевания, как правило, не бывает осложнений.

Ученые обнаружили, что серьезные последствия могут быть и у младенцев. Они пришли к такому выводу после анализа отчета о лечении двухмесячного ребенка, у которого медики обнаружили обратимые повреждения миокарда. Помимо этого, у него после заражения коронавирусом начала развиваться острая сердечная недостаточность. Своевременная терапия помогла спасти малыша от смерти. В данный момент ребенок продолжает лечение амбулаторно.

В Соединенных Штатах число госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч человек. Американские врачи в замешательстве, они не знают, куда размещать пациентов, так как свободных коек в медицинских учреждениях почти не осталось.