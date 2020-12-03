ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф ЛЕ после поражения от «Вольфсберга»

Москва, 3 декабря. Московский ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена».

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал форвард австрийской команды Дарио Визингер. На 21-й минуте матча он отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева после удара с дальней дистанции.

Проигрыш лишил московский клуб шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Виктора Гончаренко опустились на последнее место в группе К. В их активе три очка. Первое место в квартете занимает загребское «Динамо».

Вчера российский футбольный клуб «Краснодар» одержал первую победу в Лиге Чемпионов. Команда Мурада Мусаева обыграла французский «Ренн» со счетом 1:0 и обеспечила выход в 1/16 финала Лиги Европы.