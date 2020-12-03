Врач Евдокименко предупредил об опасности самолечения при COVID-19

Москва, 3 декабря. Многие зараженные коронавирусом люди ухудшают свое состояние самостоятельным назначением антибиотиков и других препаратов.

Лучше всего во время лечения COVID-19 придерживаться минимализма, заявил врач и автор YouTube-канала «Разумная медицина» Павел Евдокименко в своем очередном ролике. Инфицированным «не нужно пичкать себя избыточным количеством лекарств».

«Очень часто люди страдают от избыточного лечения, и порой оно наносит даже больший вред, чем сама болезнь», — отметил медик.

Он предостерег от употребления антибиотиков без назначения врача. Кортикостероидные гормоны, такие как дексаметазон, назначаются при цитокиновом шторме и только в стационаре. Тем больным, чье состояние здоровья начало ухудшаться, следует незамедлительно обратиться к медикам, предупредил Евдокименко.

Две трети госпитализированных в тяжелой форме пациентов в Москве самостоятельно назначали себе лечение, писало ранее Федеральное агентство новостей. Власти столицы посоветовали горожанам обращаться за помощью в больницы, а не пытаться вылечиться самим.