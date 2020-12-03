Лещенко не собирается прививаться от COVID-19

Москва, 3 декабря. Перенесший коронавирус в тяжелой форме Лев Лещенко сомневается, что может заболеть второй раз и не собирается делать вакцину против COVID-19.

Лещенко стал одним первых российских артистов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией и перенесший болезнь в тяжелой форме. Медики несколько недель боролись за его жизнь. В интервью ФАН артист рассказывал, что после выписки из стационара 6 апреля у него все еще оставались остаточные явления после болезни. Лещенко подчеркивал, что коронавирус — «это не то, что не шутка — это просто очень большая опасность».

Новость о выпуске вакцины против COVID-19, которая будет доступна москвичам уже с 4 декабря, исполнитель воспринял спокойно. Как признался Лещенко, теперь он полагается на свой клеточный иммунитет.

«Могу ли я заболеть повторно? Не знаю. Надеюсь, что нет, рассчитываю на силы организма», — заявил он порталу Teleprogramma.pro.

Днем ранее Надежда Бабкина, также перенесшая коронавирус в начале пандемии, сообщила, что не будет сдавать кровь для тех, у кого COVID-19 диагностирован сейчас. Свое решение певица объяснила особенностями организма, заявив, что у нее «плохие вены».

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что запись на вакцинацию от коронавируса в столице откроется на сайте городского правительства с 4 декабря, пункты вакцинации заработают уже 5 декабря. В первую очередь привиться смогут работники здравоохранения и образования, а также сотрудники городских социальных служб. Уже в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины«Спутник V», перечень получателей препарата будет расширяться.