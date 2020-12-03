Терапевт рассказала о доступном средстве для повышения иммунитета

Москва, 3 декабря. Самым действенным и доступным средством для поднятия иммунитета является употребление напитков из кислых ягод, рассказала терапевт Ольга Бурлакова.

Среди таких ягод эксперт отметила бруснику, клюкву, калину, рябину и облепиху. Для приготовления полезной жидкости она рекомендует положить ягоды в банку с водой и растолочь. Такой напиток, по словам Бурлаковой, снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

Вода с лимоном или ягодами помогает стабилизировать кислотно-щелочной баланс и дает необходимые витамины человеческому организму. Следует также не забывать о необходимой ежедневной норме потребления воды. Чтобы быть менее уязвимым к болезням следует употреблять не менее 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

Недавно американские ученые рассказали о трех продуктах, противодействующих заражению коронавирусом. Они посоветовали ввести в рацион зеленый чай, мускатные сорта винограда и темный шоколад.